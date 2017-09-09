Voleybol: 23 Yaş Altı Dünya Kadınlar Şampiyonası





İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin de mücadele edeceği 23 Yaş Altı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın Slovenya'da başlayacak.

Başkent Ljubljana'da 10-17 Eylül'de düzenlenecek şampiyonada milliler, ilk maçında yarın Küba ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada Arjantin, Çin Halk Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Slovenya ve Tayland A Grubu'nda, Türkiye, Brezilya, Bulgaristan, Küba, Japonya ve Kenya ise B Grubu'nda yer alıyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek.

Ay-yıldızlılar, 11 Eylül'de Brezilya, 12 Eylül'de Kenya, 14 Eylül'de Japonya ve 15 Eylül'de Bulgaristan ile puan mücadelesi verecek.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), şampiyonada bazı kural değişikliklerini de test edecek. 4 set kazanan takımın galip ayrılacağı maçlarda, set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın 2 fark yapması gerekecek ve teknik mola olmayacak.

Setlerin arasındaki süreyi 2 dakika olarak belirleyen FIVB, takımların 2'nci ve 4'üncü setten sonra saha değişimi yapmasına, ilk set ve 7'nci setin ilk servisini atacak takımın para atışıyla belirlenmesine karar verdi. 4'üncü setten sonra maçın uzaması halinde takımlar her setten sonra saha değiştirecek.

Şampiyonada takımlar 4-0, 4-1, 4-2'lik galibiyetlerde 3 puan, 4-3'lük galibiyette 2 puan, 4-3 kaybedilen maçta 1 puan alırken, 4-0, 4-1 ve 4-2'lik yenilgilerde ise salondan puansız ayrılacak.

Başantrenörlüğünü Ataman Güneyligil'in yaptığı milli takımda şu sporcular bulunuyor:

Aslı Kalaç, Ayça Aykaç, Beyza Arıcı, Bihter Dumanoğlu, Çağla Akın, Ezgi Dilik, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Nursevil Aydınlar, Saliha Şahin, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş.