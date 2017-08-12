Voleybol: 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası





ANKARA (AA) - 23 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Mısır'da kampa girecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18-25 Ağustos'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de organize edilecek Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek milli takım, son kamp çalışmasını Mısır'da gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, kamp kapsamında 13-15 Ağustos'ta ev sahibi Mısır ile ikili kamp yapacak.

Finallerde yer alan 12 takım, iki ayrı grupta tek devreli lig usulüne göre karşılaşacak. Grubunu ilk iki sırada bitiren takımlar yarı finale yükselecek. Üçüncü ve dördüncü olanlar ise 5-8'incilik turuna dahil olacak.

Türkiye, B Grubu'nda Arjantin, Çin, Cezayir, İran ve Rusya ile mücadele edecek.





- FIVB yeni kuralları test edecek





Şampiyona, FIVB'nin gelecekte uygulamaya koymayı planladığı yeni kurallara göre oynanacak.

Buna göre setler, 2 sayı farkı olması şartıyla 15'te bitecek. Dört set kazanan takım maçı galip bitirecek. Teknik mola kullanılmayacak. Her takımın set başına 2 tane 30 saniyelik mola hakkı olacak. Setler arası 2 dakika sürecek.

Takımlar 2. ve 4. setten sonra saha değişimi yapacak. Eğer 4. setten sonra maç uzarsa, takımlar her setten sonra saha değiştirecek. İlk ve 7. setin ilk servisini atacak takım para atışıyla belirlenecek.

Servis atışlarında smaç servisi tercih eden oyuncu, servis çizgisinin gerisine düşmek zorunda olacak.

4-0, 4-1 ve 4-2 kazanılan maçlarda galibe 3 puan, 4-3 kazanılan maçta ise galibe 2, mağlup ekibe 1 puan verilecek.





- Takım kadrosu





Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın kadrosu şöyle:



Abdullah Çam, Bertuğ Öndeş, Burhan Zorluer, Doğukan Ulu, Enes Atlı, Ertuğrul Gazi Metin, Mehmet Hacıoğlu, Muhammed Kaya, Oğuzhan Karasu, Onurcan Çakır, Selim Demir, Yasin Aydın.





- Maç programı





Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı (TSİ) şöyle:

18 Ağustos Cuma:

15.30 Türkiye-Çin

19 Ağustos Cumartesi:

21.00 Türkiye-Rusya

20 Ağustos Pazar:

18.30 Türkiye-Arjantin

21 Ağustos Pazartesi:

18.30 Türkiye-İran

23 Ağustos Çarşamba:

21.00 Türkiye-Cezayir