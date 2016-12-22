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Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi

- Belogorie Belgorod: 3 - Halkbank: 0

Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi


Salon: Sports Palace Cosmos

Hakemler: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Belogorie Belgorod: Zhigalov, Tetyukhin, Teryomenko, Poroshin, Khtey, Musersky (Martynyuk, Danilov)

Halkbank: Resul Tekeli, Miljkovic, Akhrem, Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, Abdullah Çam, Kooy)

Setler: 25-14, 30-28, 25-21

Süre: 87 dakika (24, 38, 25)


BELGOROD (AA) - Voleybolda Halkbank, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Rus Belogorie Belgorod'a 3-0 mağlup oldu.

Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan ekip, puansız son sırada yer alıyor. Türk temsilcisi, gruptaki üçüncü maçını, 18 Ocak 2017'de sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımı ile yapacak.

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Belogorie BelgorodCEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar LigiHalkbankVoleybol
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