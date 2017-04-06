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Voleybol: Efeler Ligi play-off

- Arkas Spor: 3 - Maliye Piyango: 2

Voleybol: Efeler Ligi play-off


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena

Hakemler: Nurper Özbar, Yavuz Akdemir

Arkas Spor: Sanders, Mauricio, Mustafa Koç, Sanchez, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu (Ahmet Karataş, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu)

Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev, Stankovic (Deniz İvgen, Sefer Metin Yeşilöz, Siltala, Ceyhun Tendar, Uğur Güneş)

Setler: 24-26, 25-12, 23-25, 25-23, 20-18

Süre: 145 dakika (26, 25, 30, 34, 30)


İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, Maliye Piyango'yu 3-2 mağlup etti.

Serideki ikinci karşılaşma, 9 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arkas Sporçeyrek FinalEfeler Ligi Play-offMaliye PiyangoVoleybol
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