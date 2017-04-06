Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena
Hakemler: Nurper Özbar, Yavuz Akdemir
Arkas Spor: Sanders, Mauricio, Mustafa Koç, Sanchez, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu (Ahmet Karataş, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu)
Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev, Stankovic (Deniz İvgen, Sefer Metin Yeşilöz, Siltala, Ceyhun Tendar, Uğur Güneş)
Setler: 24-26, 25-12, 23-25, 25-23, 20-18
Süre: 145 dakika (26, 25, 30, 34, 30)
İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, Maliye Piyango'yu 3-2 mağlup etti.
Serideki ikinci karşılaşma, 9 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak.