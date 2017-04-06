Salon: Metro Enerji
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Metin Korkut
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın, Sabit Karaağaç)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Kadir Cin, Matic (Burak Mert, Erdem Sonat, Antanovich, Price, Berkan Eryüz, Emre Şenol)
Setler: 19-25, 25-23, 25-22, 25-21
Süre: 115 dakika (26, 30, 29, 30)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, maçın 4. setinde salona gelerek karşılaşmayı izledi.
Serideki ikinci karşılaşma, 9 Nisan Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak.