Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Voleybol: Efeler Ligi play-off

- Fenerbahçe: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Voleybol: Efeler Ligi play-off


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Metin Korkut

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın, Sabit Karaağaç)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Kadir Cin, Matic (Burak Mert, Erdem Sonat, Antanovich, Price, Berkan Eryüz, Emre Şenol)

Setler: 19-25, 25-23, 25-22, 25-21

Süre: 115 dakika (26, 30, 29, 30)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, maçın 4. setinde salona gelerek karşılaşmayı izledi.

Serideki ikinci karşılaşma, 9 Nisan Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
çeyrek FinalEfeler Ligi Play-offFenerbahçeİstanbul Büyükşehir BelediyesporVoleybol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5