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Voleybol: Erkekler Challenge Kupası

- Ziraat Bankası: 3 - Studenti: 0 - Türk temsilcisi tur atladı

Voleybol: Erkekler Challenge Kupası


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Lukas Kralovic (Slovakya)

Ziraat Bankası: Rauwerdink, Koray Şahin, Van Dijk, Cansın Enaboifo, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Volkan Döne)

Studenti: Kupi, Rama, Pepaj, Xhabrahimi, Koci, Kula (Berdufi, Delui, Baruti, Lundra, Cullhaj)

Setler: 25-16, 25-18, 25-15

Süre: 67 dakika (21, 24, 22)


ANKARA (AA) - Ziraat Bankası Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Erkekler Challenge Kupası'ndaki 16'lı final rövanş maçında, sahasında Arnavutluk'tan Studenti'yi 3-0 mağlup etti.

Deplasmandaki 3-0'lık galibiyetin ardından sahasında da aynı skorla galip gelen Türk temsilcisi, böylece tur atladı. Ziraat Bankası'nın 8'li finallerdeki rakibi, MOK Jedinstv-Volei Municipal eşleşmesinin bu akşam yapacağı maçın ardından belli olacak.

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16'lı FinalAvrupa Voleybol KonfederasyonuCEVErkekler Challenge KupasıRövanşVoleybolZiraat Bankası
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