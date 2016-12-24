Voleybol: Erkekler Kupa Voley

Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Orhan Sataner
Afyon Belediye Yüntaş: Mustafa Kırıcı, Fatih Eren Uğur, Ropret, Demirhan Durul, Burak Hascan, Rivas (Ender Kıdoğlu, Ahmet Arslan, Burak Köse, Rıfat Erden Çevikel, Anıl Tokat, Selim Yıldırım, Ömer Furkan Dur)
Maliye Piyango: Ceyhun Tendar, Uğur Güneş, Stankovic, Muhammet Ertuğrul, Venno, Siltala, (Murat Tokgöz, Sefer Metin Yeşilöz, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev, İzzet Ünver, Ufuk Minici)
Setler: 18-25, 23-25, 25-13, 14-25
Süre: 94 Dakika (23, 27, 22, 22)
AFYONKARAHİSAR (AA)- Voleybolda Erkekler Kupa Voley maçında, Maliye Piyango deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.