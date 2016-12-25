Voleybol hakemi Muhsin Dirim'den salonlara veda

ANKARA (AA) - Ulusal voleybol hakemlerinden Muhsin Dirim, faal hakemlik görevini sonlandırdı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler 2. Lig'de bugün oynanan Başkent Beşiktaşlılar-Bolu İnkılap İlköğretim Okulları karşılaşmasında görev alan Dirim, hakemlik kariyerine son verdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Çetin Ok, Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Genel Sekreteri Ankara Voleybol İl Temsilcisi Eyüp Bostancı, karşılaşma öncesi aktif hakemlik kariyerini noktalayan Muhsin Dirim'e teşekkür plaketi takdim etti.