Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Voleybol hakemi Muhsin Dirim'den salonlara veda

ANKARA (AA) - Ulusal voleybol hakemlerinden Muhsin Dirim, faal hakemlik görevini sonlandırdı. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler 2. Lig'de bugün oynanan Başkent Beşiktaşlılar-Bolu İnkılap İlköğretim Okulları...

Voleybol hakemi Muhsin Dirim'den salonlara veda


ANKARA (AA) - Ulusal voleybol hakemlerinden Muhsin Dirim, faal hakemlik görevini sonlandırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler 2. Lig'de bugün oynanan Başkent Beşiktaşlılar-Bolu İnkılap İlköğretim Okulları karşılaşmasında görev alan Dirim, hakemlik kariyerine son verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Çetin Ok, Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Genel Sekreteri Ankara Voleybol İl Temsilcisi Eyüp Bostancı, karşılaşma öncesi aktif hakemlik kariyerini noktalayan Muhsin Dirim'e teşekkür plaketi takdim etti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Faal HakemlikMuhsin DirimTürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif ÜstündağVoleybol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.