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Voleybol: Mobilya Kupası

- İnegöl Belediyespor: 0 - Maliye Piyango: 3

Voleybol: Mobilya Kupası

Salon: İnegöl

Hakemler: Yalçın Okumuş, Tuncay Sevim

İnegöl Belediyespor: Ceyhun Tendar, Gazmend, Cansın Hacıbekiroğlu, Niels, Antanovich, İbrahim Ersin Başaran (Caner Dengin, Berkay Bayraktar, Gökhan Çatal, Mehmet Almaz, Cansın Çınar, Mustafa Kırıcı)

Maliye Piyango: Cijorgi, Stankovic, Kemal Kayhan, Oliver, Halil Yücel, Uğur Güneş (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Siltala, Arslan Ekşi, Murat Karakaya)

Setler: 23-25, 20-25, 15-25

Süre: 70 dakika (25, 25, 20)


BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın ikinci maçında Maliye Piyango, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.


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Anahtar Kelimeler:
İnegöl BelediyesporMaliye PiyangoVoleybol: Mobilya Kupası
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