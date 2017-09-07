Voleybol: Mobilya Kupası

Salon: İnegöl
Hakemler: Yalçın Okumuş, Tuncay Sevim
İnegöl Belediyespor: Ceyhun Tendar, Gazmend, Cansın Hacıbekiroğlu, Niels, Antanovich, İbrahim Ersin Başaran (Caner Dengin, Berkay Bayraktar, Gökhan Çatal, Mehmet Almaz, Cansın Çınar, Mustafa Kırıcı)
Maliye Piyango: Cijorgi, Stankovic, Kemal Kayhan, Oliver, Halil Yücel, Uğur Güneş (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Siltala, Arslan Ekşi, Murat Karakaya)
Setler: 23-25, 20-25, 15-25
Süre: 70 dakika (25, 25, 20)
BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın ikinci maçında Maliye Piyango, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.