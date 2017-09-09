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Voleybol: Mobilya Kupası

- Maliye Piyango: 3 - Galatasaray: 0 - Maliye Piyango, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kupanın sahibi oldu

Voleybol: Mobilya Kupası

Salon: İnegöl

Hakemler: Sadettin Deneri, Mustafa Akkiraz

Maliye Piyango: Arslan Ekşi, Stankovic, Sercan Bıdık, Oliver, Siltala, Uğur Güneş (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Murat Karakaya, Furkan Dur, Fatih Uslu)

Galatasaray: Boğaçhan Zambak, Yasin Aydın, Ertuğrul Gazi Metin, Daudi, Melih Sıratça, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen)

Setler: 25-22, 26-24, 25-14

Süre: 71 dakika (25, 28, 18)


BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın son maçında Maliye Piyango, Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Bu skorla Maliye Piyango, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Mobilya Kupası'nda birinciliği elde etti.

Turnuvada Galatasaray ikinci, ev sahibi İnegöl Belediyespor üçüncü ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor dördüncü oldu.

Maçın ardından düzenlenen törende, Maliye Piyango'ya kupası verildi.


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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMaliye PiyangoMobilya Kupası
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