Voleybol: TSYD İzmir Kupası

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Eren
Arkas Spor: Jovovic, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Sanchez, Fromm, Mert Matic (Burak Mert, Adis Lagumdzija, Bravo)
Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, Caner Çiçekoğlu, Fragkos, Cüneyt Dağcı, Okansivu, Bahov (Beytullah Hatipoğlu, Doğuş Yapıcı, Mehmet Hacıoğlu, Oğuzhan Tarakçı, Burak Köse, Berk Özbek)
Setler: 25-23, 28-26, 22-25, 25-16
Süre: 112 dakika (28, 32, 30, 22)
İZMİR (AA) - Voleybolda, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen İzmir Kupası'nın ikinci maçında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.
Turnuvada yarın saat 16.00'da Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, saat 18.00'de Ziraat Bankası-Afyon Belediye Yüntaş maçları oynanacak.