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Voleybol: TSYD İzmir Kupası

- Arkas Spor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 1

Voleybol: TSYD İzmir Kupası


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Eren

Arkas Spor: Jovovic, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Sanchez, Fromm, Mert Matic (Burak Mert, Adis Lagumdzija, Bravo)

Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, Caner Çiçekoğlu, Fragkos, Cüneyt Dağcı, Okansivu, Bahov (Beytullah Hatipoğlu, Doğuş Yapıcı, Mehmet Hacıoğlu, Oğuzhan Tarakçı, Burak Köse, Berk Özbek)

Setler: 25-23, 28-26, 22-25, 25-16

Süre: 112 dakika (28, 32, 30, 22)


İZMİR (AA) - Voleybolda, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen İzmir Kupası'nın ikinci maçında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

Turnuvada yarın saat 16.00'da Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, saat 18.00'de Ziraat Bankası-Afyon Belediye Yüntaş maçları oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Afyon Belediye YüntaşArkas SporTSYD İzmir KupasıVoleybol
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