Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Bilal Çağlar

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, Ergül Eroğlu, Bytsenko, Leys, Belien, Nilay Karaağaç (Aylin Sarıoğlu, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak)

Seramiksan: Malasevic, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Bayramova, Krsmanovic, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Işıl Öz, Müge Örencik, Gizem Mısra Aşçı, Rida Erlalelitepe)

Setler: 25-23, 20-25, 25-15, 25-22

Süre: 112 dakika (27, 29, 26, 30)





BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Seramiksan'ı 3-1 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve teknik molayı 12-8 üstün geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci sette toparlanan Seramiksan, Bayramova ve Meryem Boz ile bulduğu sayılarla teknik molaya 12-8 üstün girdi. Teknik mola sonrasında da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip seti 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü set her iki ekibin de karşılıklı sayılarıyla devam etse de teknik molaya Bursa Büyükşehir Belediyespor, 12-11 üstün girdi. Teknik mola sonrasında iyi oyununu sürdüren Bursa ekibi, Leys ve Ergül Eroğlu ile bulduğu sayılarla seti 25-15 üstün geçti.

Dördüncü sette teknik molaya 12-10 önde giren Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-22 kazandı, maçtan da 3-1 galip ayrıldı.



