Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Seramiksan: 1

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Bilal Çağlar

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, Ergül Eroğlu, Bytsenko, Leys, Belien, Nilay Karaağaç (Aylin Sarıoğlu, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak)

Seramiksan: Malasevic, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Bayramova, Krsmanovic, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Işıl Öz, Müge Örencik, Gizem Mısra Aşçı, Rida Erlalelitepe)

Setler: 25-23, 20-25, 25-15, 25-22

Süre: 112 dakika (27, 29, 26, 30)


BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Seramiksan'ı 3-1 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve teknik molayı 12-8 üstün geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci sette toparlanan Seramiksan, Bayramova ve Meryem Boz ile bulduğu sayılarla teknik molaya 12-8 üstün girdi. Teknik mola sonrasında da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip seti 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü set her iki ekibin de karşılıklı sayılarıyla devam etse de teknik molaya Bursa Büyükşehir Belediyespor, 12-11 üstün girdi. Teknik mola sonrasında iyi oyununu sürdüren Bursa ekibi, Leys ve Ergül Eroğlu ile bulduğu sayılarla seti 25-15 üstün geçti.

Dördüncü sette teknik molaya 12-10 önde giren Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-22 kazandı, maçtan da 3-1 galip ayrıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaBursa Büyükşehi̇r Beledi̇yesporSERAMİKSANVestel Venus Sultan Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5