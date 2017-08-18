Voleybolda 2017 Erkekler Balkan Kupası'na doğru





BURSA (AA) - Voleybolda 2017 Erkekler Balkan Kupası'na ev sahipliği yapacak Efeler Ligi ekibi İnegöl Belediyespor'un kulüp başkanı Alinur Aktaş, 16-17 Eylül'de düzenlenecek organizasyonun heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, uluslararası arenada boy göstermenin kendileri için ayrıcalık olacağını ifade etti.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Aktaş, "Takımımız geçtiğimiz sezon Voleybol Efeler Ligi'ni 6'ncı sırada tamamlayarak ülkemizi bu yıl Balkan Kupası'nda temsil etmeye hak kazandı. Balkan Kupası mücadelelerine tüm voleybol sevenleri bekliyoruz. Kupayı kazanacak ekip, Challenge Kupası'na 2. turdan itibaren katılma hakkı elde edecek."

İnegöl Spor Salonu'nda düzenlenecek 2017 Balkan Kupası'nda, İnegöl Belediyespor'un yanı sıra Romanya'dan CSM Bükreş, Bosna Hersek'ten OK Radnik ile Sırbistan'dan Jedinstvo takımları mücadele edecek.