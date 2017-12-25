Voleybolda millerin maç programı belli oldu





İSTANBUL (AA) - 2018 CEV A Erkekler Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu'nda Slovenya, Hollanda ve Ukrayna ile karşılaşacak, milli takımın maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, ilk maçını 19 veya 20 Mayıs'ta sahasında Ukrayna ile oynayacak.

İkinci karşılaşmasını 23 Mayıs'ta evinde Hollanda ile oynayacak milliler, üçüncü maçında 26 veya 27 Mayıs'ta deplasmanda Slovenya karşısına çıkacak. Ay-yıldızlılar, 30 Mayıs'ta Slovenya'yı ağırlarken, 2 veya 3 Haziran'da Hollanda'ya konuk olacak. Milliler gruptaki son maçını ise 6 Haziran'da deplasmanda Ukrayna ile yapacak.

Turnuvada dörtlü final etabı ise 13-14 Haziran'da gerçekleştirilecek.