Voleybolda milli maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-1 yenen A Milli Takım'ın başantrenörü Josko Milenkoski, zorlu bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Josko Milenkoski ile takım kaptanı Arslan Ekşi, Polonya'da gerçekleştirilen organizasyondaki Hollanda maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Makedon başantrenör, Hollanda'nın zorlu bir rakip olduğuna değinerek, "Bu galibiyet bizim için gerçekten çok önemliydi. Çok zorlu bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Pazar günü Belçika ile oynayacağımız maç için önümüzde bir gün var. Bu müsabakaya da Hollanda maçına hazırlandığımız ciddiyet ve yoğunlukta hazırlanarak 2'de 2 yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Kaptanı Arslan Ekşi ise ilk karşılaşmayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Hollanda, Belçika ve son şampiyon Fransa ile turnuvanın en zorlu gruplarından birinde yer alıyoruz. Bu zorlu gruba galibiyetle başlamak çok önemliydi. Milli takım takviminde birçok problem yaşadık ama bu maça çok yoğun bir şekilde konsantre olduk ve kazanmasını bildik. Tüm takım arkadaşlarım ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıttı. Şimdi önümüzde Belçika maçı var. Bu maçta da iyi performansımızı sürdürerek galip geleceğimize inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.