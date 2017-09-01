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Voleybolda ortak organizasyon

- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Çekya, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapacak

Voleybolda ortak organizasyon

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finallerine 4 ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlenen 38. CEV Genel Kurulu'nda, finalleri Türkiye, Polonya, Macaristan ve Çekya'nın ortaklaşa organize edeceğini söyledi.

Açıklamada ayrıca CEV'in final organizasyonunun fikstürünü ilerleyen günlerde açıklayacağı ve Türkiye'nin grup maçlarının dışında final etaplarına da ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Öte yandan CEV, milli takım eski antrenörü Ferhat Akbaş’ı yeniden organize edilen Avrupa Antrenörler Komisyonu'nda (ECOC), milli voleybolcu Neslihan Demir Güler'i de CEV Sporcu Çalışma Grubu'nda görevlendirdi.

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2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası4 ülke Ortaklaşa Ev SahipliğiVoleybol
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