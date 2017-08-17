Volkan Babacan'dan kaleci adaylarına destek





İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından hayata geçirilen Kaleci Eğitim Projesi'nin kapanış törenine katıldı.

İBB Bayrampaşa Stadı'nda gerçekleşen kapanış töreninde Medipol Başakşehir'in kalecileri Volkan Babacan, Mert Günok, Ufuk Ceylan ve Faruk Çakır, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep de yer aldı.

Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında 28 Haziran'da başlayan 2. etap çalışmalarına 7-14 yaşlarındaki kaleci adayları katıldı.

Kapanış töreninde Volkan Babacan, küçük kalecilerle yakından ilgilendi. Volkan'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'in diğer kalecileri de çocuklarla kısa süreli bir antrenman gerçekleştirdi.

Spor İstanbul Genel Müdürü Özbayraktar, burada yaptığı konuşmada, sporda altyapıya çok önem verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Genel olarak hedefimiz çocukları mutlu ederken sporu da onların yaşamının bir parçası haline getirmek. Kalecilerle alakalı yapılan çalışma belki de bir ilk. Küçükken çocuklar mahalle maçlarında kaleye geçmek istemezdi. En kötü oynayanı kaleye geçirirler, diye bir düşünce hakimdi. Bu yaklaşımın sebebi bu tarz çalışmaların olmamasıydı. Kaleci maçın kaderini tayin eder. Bunun önemini biliyoruz. İleride Türkiye'ye hizmet edecek kaleciler bu program sayesinde yetişecek."

Volkan Babacan ise böyle bir organizasyonda olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak, "Gençlerimizi, çocuklarımızın spora yönlendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza bu ortamların sağlanmasının daha da artmasını istiyoruz. Sporcu olamasalar bile ülkelerine iyi bir vatandaş, iyi bir birey olsunlar. Şansları açık olsun hepsinin." değerlendirmesinde bulundu.