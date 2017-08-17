Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Volkan Babacan'dan kaleci adaylarına destek

- Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından hayata geçirilen Kaleci Eğitim Projesi'nin kapanış törenine katıldı

Volkan Babacan'dan kaleci adaylarına destek


İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından hayata geçirilen Kaleci Eğitim Projesi'nin kapanış törenine katıldı.

İBB Bayrampaşa Stadı'nda gerçekleşen kapanış töreninde Medipol Başakşehir'in kalecileri Volkan Babacan, Mert Günok, Ufuk Ceylan ve Faruk Çakır, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep de yer aldı.

Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında 28 Haziran'da başlayan 2. etap çalışmalarına 7-14 yaşlarındaki kaleci adayları katıldı.

Kapanış töreninde Volkan Babacan, küçük kalecilerle yakından ilgilendi. Volkan'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'in diğer kalecileri de çocuklarla kısa süreli bir antrenman gerçekleştirdi.

Spor İstanbul Genel Müdürü Özbayraktar, burada yaptığı konuşmada, sporda altyapıya çok önem verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Genel olarak hedefimiz çocukları mutlu ederken sporu da onların yaşamının bir parçası haline getirmek. Kalecilerle alakalı yapılan çalışma belki de bir ilk. Küçükken çocuklar mahalle maçlarında kaleye geçmek istemezdi. En kötü oynayanı kaleye geçirirler, diye bir düşünce hakimdi. Bu yaklaşımın sebebi bu tarz çalışmaların olmamasıydı. Kaleci maçın kaderini tayin eder. Bunun önemini biliyoruz. İleride Türkiye'ye hizmet edecek kaleciler bu program sayesinde yetişecek."

Volkan Babacan ise böyle bir organizasyonda olduğu için çok mutlu olduğunu aktararak, "Gençlerimizi, çocuklarımızın spora yönlendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza bu ortamların sağlanmasının daha da artmasını istiyoruz. Sporcu olamasalar bile ülkelerine iyi bir vatandaş, iyi bir birey olsunlar. Şansları açık olsun hepsinin." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Futbolİsmail Özbayraktarİstanbul Büyükşehir BelediyesiKaleciKaleci Eğitim ProjesiMedipol BaşakşehirSpor İstanbulSüperligVolkan Babacan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5