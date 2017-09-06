Wandeweghe yarı finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'yı 2-0 mağlup eden Coco Wandeweghe, adını yarı finale yazdırdı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının onuncu gününde, Çek Pliskova ile ABD'li Wandeweghe çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Tek kadınlar dünya klasmanında 22. sıradaki Wandeweghe, 1. sırada yer alan Pliskova'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.
Wandeweghe, Madison Keys-Kaia Kanepi maçının galibiyle finale yükselme mücadelesi verecek.