Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Wandeweghe yarı finale yükseldi

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Çekya'dan Pliskova'yı 2-0 yenen ABD'li Wandeweghe, yarı finale çıktı

Wandeweghe yarı finale yükseldi


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'yı 2-0 mağlup eden Coco Wandeweghe, adını yarı finale yazdırdı.

ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının onuncu gününde, Çek Pliskova ile ABD'li Wandeweghe çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Tek kadınlar dünya klasmanında 22. sıradaki Wandeweghe, 1. sırada yer alan Pliskova'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Wandeweghe, Madison Keys-Kaia Kanepi maçının galibiyle finale yükselme mücadelesi verecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD AçıkCoco WandewegheKarolina PliskovaTenis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5