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Warriors, Cavaliers'ı devirdi

- NBA'de geçen yılın finalistlerinin karşılaştığı maçta Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı 99-92 mağlup etti - Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'ı 112-107 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı

Warriors, Cavaliers'ı devirdi


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 99-92 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Geçen yılın finalistlerinin karşılaştığı maçta Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Cavaliers'ı 99-92 mağlup ederek 27. galibiyetini aldı.

Son şampiyon Warriors'ta Kevin Durant 25 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Klay Thompson 24 sayı, 7 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. Draymond Green, 12 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı.

Bu sezon 10. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James, 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Konuk takımda Kevin Love 31 sayı, 18 ribauntluk performans sergiledi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 dakika sahada kaldığı mücadelede sayı üretemedi.


- Thunder'dan üst üste 5. galibiyet


Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Houston Rockets'ı 112-107 mağlup ederek peş peşe 5. olmak üzere 19. galibiyetini elde etti.

Thunder'da Russell Westbrook, 31 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, Paul George 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Carmelo Anthony 20 sayı, 5 ribaunt ve Steven Adams 15 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Arka arkaya 3. olmak üzere 7. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta James Harden 29 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, Clint Capela 19 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu. Trevor Ariza ve Eric Gordon ise 20'şer sayı buldu.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 98-105

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 99-92

Boston Celtics-Washington Wizards: 103-111

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 112-107

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 104-121



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BasketbolCleveland CavaliersGolden State WarriorsNBA
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