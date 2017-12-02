Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Warriors rahat kazandı

- NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors deplasmanda Orlando Magic'i 133-112 yendi

Warriors rahat kazandı


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors deplasmanda Orlando Magic'i 133-112 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors'ın, konuk olduğu Orlando Magic'i 21 sayı farkla yendiği maçta Klay Thompson 27 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Kevin Durant 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, Stephen Curry de 23 sayı, 6 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla takımını sırtladı.

Ev sahibi ekipte Aaron Gordon'un 29 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve Evan Fournier'ın 22 sayı, 1 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.


- Zorlu maçın galibi Toronto


Sahasında Indiana Pacers'ı 120-115 yenen Toronto Raptors, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte, DeMar DeRozan 26, Jakob Poettl 18, Serge Ibaka 15 sayıyla öne çıktı.

Indiana Pacers'ta Victor Oladipo'nun 36 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar

Orlando Magic-Golden State Warriors: 112-133

Washington Wizards-Detroit Pistons: 109-91

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 120-115

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 106-107

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 79-95

Miami Heat-Charlotte Hornets: 105-100

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 111-107

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 114-108


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiBogdan BogdanovicGolden State WarriorsOrlando Magic
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5