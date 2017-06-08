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Warriors şampiyonluğa bir adım uzakta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 118-113 yenen Golden State Warriors, seriyi 3-0'a getirdi.

Warriors şampiyonluğa bir adım uzakta

ANKARA (AA) - Cavaliers, NBA final serisinin 3. maçında Warriors'ı ağırladı. İlk çeyreği 39-32 önde kapatan Warriors, soyunma odasına da 6 sayı (61-67) üstünlükle gitti. Warriors, 12 üçlükle bir NBA finalinin ilk yarısında en fazla üç sayılık basket atan takım olmayı başardı.

Ev sahibi ekip, Kyrie Irving'in karşılaşmaya ağırlığını koyduğu 3. periyodun sonunda 94-89 öne geçti. Cavaliers, J.R. Smith'in attığı üç sayılık basketle son 3 dakikaya da 113-107 önde girdi.

Fakat kalan bölümde rakibine sayı izni vermeyen Warriors, yakaladığı 11-0'lık seriyle sahadan 118-113 galip ayrıldı.

Seriyi 3-0'a getiren ve şampiyonluk için büyük bir adım atan Warriors, NBA play-off'larında 15'te 15 yapan ilk takım oldu.

Serinin 4. maçı, 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

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