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Warriors'tan üst üste 13. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Phoenix Suns'ı 120-111 yenerek art arda 13. galibiyetine imza attı.

Warriors'tan üst üste 13. galibiyet

İSTANBUL (AA) - NBA'e 8 maçla devam edildi. Talking Stick Resort Arena'da oynanan maçta Suns'ı 120-111 mağlup eden Batı Konferansı lideri Warriors, 79. maçında 65. galibiyetini aldı.

Warriors'ta 42 sayı, 11 asistlik performans sergileyen Stephen Curry, galibiyette başrol oynadı. Klay Thompson ise 22 sayı üretti.

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Suns'ta Devin Booker 21, Tyler Ulis 20 sayı kaydetti.

Westbrook, "triple-double"ı bir ribauntla kaçırdı

Oklahoma City Thunder'ın Memphis Grizzlies karşısında 103-100 kazandığı maçta "triple-double"ı bir ribauntla kaçıran Russell Westbrook, Oscar Robertson'ın rekorunu kıramadı.

FedEx Forum'da oynanan mücadelede 45 sayı, 10 asist, 9 ribauntla oynayan Westbrook, bu sezonki 42'nci "triple-double"ına bir adım uzakta kaldı. Böylece Westbrook, bir önceki maçta egale ettiği Robertson'ın bir sezonda en çok "triple-double" yapma rekorunu tek başına eline geçirme fırsatını kaçırdı. Rekoru kırmak için Westbrook'un normal sezonda kalan 4 maçta bir "triple-double" daha yapması gerekiyor.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

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