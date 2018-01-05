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Wenger'e 3 maç ceza

- Arsenal Teknik Direktörü Wenger, hakemlere yönelik davranışından dolayı 3 maçtan men ve para cezası aldı

Wenger'e 3 maç ceza


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın teknik direktörü Arsene Wenger'e üç maçtan men ve para cezası verildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransız teknik adama West Bromwich Albion maçının ardından hakemlere yönelik söz ve davranışları nedeniyle 3 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

Wenger, başkent temsilcisinin Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest, Lig Kupası'nda Chelsea ve Premier Lig'de Bournemouth ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.

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ArsenalArsene WengerCezaFutbolİngiltere Premier Lig
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