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Westbrook'tan sezonun 25. 'triple-double'ı

NBA'de Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un sezonun 25. "triple-double"ını yaptığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'ı 114-102 yendi.

Westbrook'tan sezonun 25. 'triple-double'ı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un sezonun 25. "triple-double"ına imza attığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'ı 114-102 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 7. sırada bulunan Thunder, Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Memphis Grizzlies'ı 114-102 yenerek sezonun 29. galibiyetini elde etti.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Westbrook, karşılaşmada 38 sayı, 13 ribaunt ve 12 asistlik performans sergileyerek sezonun 25. "triple-double"ını yaptı. Ev sahibi ekipte Steven Adams 16 sayı, 13 ribaunt ve Joffrey Lauvergne ise 16 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Memphis Grizzlies'ta İspanyol oyuncu Marc Gasol'un kaydettiği 31 sayı galibiyet için yeterli olmadı. Mike Conley 18, Zach Randolph ise 16 sayı attı.

Rockets'ı Harden taşıdı

James Harden'ın formasını giydiği Houston Rockets, normal süresi 108-108 biten karşılaşmada Chicago Bulls'u uzatmada 121-117 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, karşılaşmayı 42 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle tamamlayarak galibiyette başrol oynadı. Eric Gordon da 21 sayı, 4 asistlik performansıyla, "triple-double"ı bir asistle kaçıran Harden'a eşlik etti.

Chicago Bulls'ta Michael Carter-Williams'ın 23 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Taj Gibson'ın 20 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Toronto Raptors: 102-94

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 97-106

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 116-108

Houston Rockets-Chicago Bulls: 121-117

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 114-102

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 113-107

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 121-117

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 103-105

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 104-108

Muhabir: Emre Doğan

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Memphis GrizzliesNBAOklahoma City ThunderRussell WestbrookSporTriple-double
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