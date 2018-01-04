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William Kayserispor'da

Kayserispor, Romanya ekibi FCSB'nin Brezilyalı futbolcusu William'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

William Kayserispor'da

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından FCSB'de oynayan Brezilyalı futbolcu William Douglas de Amorim'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, orta sahanın solunda görev yapan William ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Sağlık kontrolü için Kayseri'ye gelecek William, resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından Antalya kampına katılacak.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Astra Giurgiu takımından öğrencisi olan William, bu sezon FCSB formasıyla 7 lig maçına çıktı.

Muhabir: Murat Asil

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Anahtar Kelimeler:
KayserisporSporSüperligTransferWilliam
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