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Wimbledon'da şampiyon kim oldu? İşte sonuç...

Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu.

Wimbledon'da şampiyon kim oldu? İşte sonuç...
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Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde ilk oynanan karşılaşmada dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic ile 22 numaralı seri başı İspanyol Roberto Bautista Agut karşı karşıya geldi. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, tek erkeklerde 1 numaralı seri başı ve son şampiyon 32 yaşındaki Novak Djokovic, büyük çekişmeye sahne olan ve 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 4-6, 6-3 ve 6-2 aldığı setlerle 3-1 kazanarak turnuvada adı finale yazdırdı.

Djokovic, ilk finali kaybetmedi

Dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Federer ile Wimbledon'da oynadığı iki finale de kazanmayı başardı.

Turnuvada ilk şampiyonluğunu 2011 yılında Nadal'ı yenerek kazanan Djokovic, 2014 ve 2015 yıllarında üst üste iki finalde Federer'in karşısına çıktı.

İlk finalini 3-2 kazanan Djokovic, ikinci finalinden de 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Sırp raket, turnuvadaki son şampiyonluğunu geçen yıl Güney Afrikalı Kevin Anderson'u 3-0 yenerek elde etti.

Federer ile Djokovic, 2012 yılında bu kez yarı finalde karşılaşırken, bu randevudan İsviçreli tenisçi 3-1 galip ayrıldı ve o yıl Andy Murray'yi yenerek şampiyonluğa uzandı.

Kazanana 2,3 milyon Sterlin ödül

Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan raket, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün sahibi olacak. Finaliste ise 1 milyon 175 bin sterlin ödül verilecek.

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