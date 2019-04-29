Wings for Life World Run'a bir hafta kaldı

İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019'a bir hafta kaldı.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford'un desteğiyle gerçekleşecek yarış, 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak.

"Koşamayanlar İçin Koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'a İzmir, dördüncü kez ev sahipliği yapacak.



Wings for Life Vakfı'nın fonladığı araştırmalar sayesinde geçen yıl desteksiz ilk adımlarını atmayı başaran David Mzee adındaki omurilik felci hastası, bu yıl İsviçre'deki koşuya katılacak. Mzee, daha fazla omurilik felçlisinin desteksiz adımlarını atması için 5 Mayıs'taki koşunun başlangıç noktasında yerini alacak.







- 5 yılda 23,6 milyon avro toplandı





Wings for Life World Run'a katılan kişiler, sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor, aynı zamanda omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı'na da destek oluyor.

Etkinliğe katılım ücretlerinin yüzde 100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings for Life Vakfı, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşusu sayesinde 5 yılda 23,6 milyon avro topladı. Toplanan bağışlar dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.