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Woods'un kanında 5 farklı maddeye rastlandı

İSTANBUL (AA) - ABD'li golfçü Tiger Woods'un, "alkol ya da uyuşturucu tesiri altında araç kullanma" suçlamasıyla gözaltına alındığı sırada yapılan kontrolleri sonucu kanında 5 farklı maddeye rastlandı.ABD basınında yer alan haberlerde,...

Woods'un kanında 5 farklı maddeye rastlandı


İSTANBUL (AA) - ABD'li golfçü Tiger Woods'un, "alkol ya da uyuşturucu tesiri altında araç kullanma" suçlamasıyla gözaltına alındığı sırada yapılan kontrolleri sonucu kanında 5 farklı maddeye rastlandı.

ABD basınında yer alan haberlerde, 41 yaşındaki Woods'un güçlü ağrı kesici, sakinleştirici, uyku yapıcı ve marijuana için kullanılan yasaklı madde içeren ilaç kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Tecrübeli sporcu, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Kariyerinde 14 büyük turnuvada şampiyonluğu bulunan ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Tiger Woods, son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşadı. 2014'ün nisan ve 2015'in eylül ayında sırtından ameliyat edilen Woods, kronikleşen ağrısının devam etmesi üzerine dünya sıralamasında zirveden ilk 500'ün altlarına kadar düşmüştü.

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GolfılacTiger Woods
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