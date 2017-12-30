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Wushu Kung Fu Antrenörlük ve Hakemlik Vize Semineri

- Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen seminere yaklaşık 400 hakem ve antrenör katıldı - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İcra ve Danışma Kurulu Başkanı Akyüz: - "Gayemiz dünya ve olimpiyat şampiyonalarında wushu sporunda çıtamızı yükseltmek"

Wushu Kung Fu Antrenörlük ve Hakemlik Vize Semineri


ANTALYA (AA) - Wushu, Kung Fu, Aikido, Bodokaido, Wing Chun, Jeet Kune Do Antrenörlük ve Hakemlik Vize Semineri, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Kiriş Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen seminere, yaklaşık 400 hakem ve antrenör katıldı.

Seminerde katılımcılara, wushu, kung fu, aikido, bodokaido, wing chun, Jeet Kune Do branşlarında eğitim verildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İcra ve Danışma Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim seminerinin yılda bir defa yapılması gerektiğini ifade etti.

Seminere katılan antrenör ve hakemlerin seviyelerini artırmayı hedeflediklerine işaret eden Akyüz, şunları kaydetti:

"Antrenörler bu sporu daha iyi öğrenmesi lazım. Çünkü daha iyi ve yetenekli sporcuların yetişmesi için bu gerekli. Gayemiz dünya ve olimpiyat şampiyonalarında wushu sporunda çıtamızı yükseltmek. Eğitimlerin daha kaliteli olması açısından Çin Wushu Milli Takımı'nı da getirdik. Bu sporun ana vatanı Çin. Çin'den gelen sporcular ve antrenörler eşliğinde daha iyi eğitim almayı hedefliyoruz. Antrenörlerin seviyelerini yükselteceğiz. Bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Daha çok çalışmalıyız. Wushunun Türkiye'de daha fazla gelişmesi, tanınması için eğitim gerekiyor."

Seminerde, ayrıca Çin Milli Takımı gösteri sundu.

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Anahtar Kelimeler:
KemerSeminerTürkiye Wushu Kung Fu FederasyonuWushu
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