Wushu kung fu sporunda hedef Çin'i geçmek





ANTALYA (AA) - YUNUS İÇEN - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İcra ve Danışma Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, wushu kung fu sporunda Çin'i geçmeyi ve onlardan daha iyi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, wushu kung fu sporunun 5 bin yıllık bir tarihinin olduğunu ve daha çok kung fu olarak bilindiğini belirtti.

Çin savunma sanatlarının genel adı olan wushunun Türkiye'de son yıllarda wushu kung fu ismiyle kullanıldığını aktaran Akyüz, "Wushu kung fu, yaklaşık 50 yıldır Türkiye'de yapılıyor. Wushu Kung Fu Federasyonu kurulduktan sonra kung fu sporunu Çin'deki haliyle tanımaya başladık. Wushu kung fu, boş elle, mızrak, sopa ve kılıçla yapılan bir savunma sanatı." dedi.





- Sağlık sektöründe tedavi yöntemi olarak kullanılıyor





Wushu kung fu sporunun sağlık sektöründe tedavi yöntemi olarak kullanıldığına da işaret eden Akyüz, şunları kaydetti:

"Bu spor, insan anatomisini ruhsal, zihinsel ve sağlık açısından geliştiren bir özelliğe sahip. Bu nedenle sağlık sektöründe tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Özellikle wushu kung fu sporunun kolu olan tai chi, yavaş yapılan bir spor. Bu spor günümüzde kalp rahatsızlıkları, kronik kalp hastalıklarında tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Wushu kung fu, faydalı bir spor. Özellikle gençleri terbiye ediyor. Bütün Uzak Doğu sporlarında ahlak ve disiplin var ama wushu kung fu sporunda daha etkili. Çin'de yaşayan 200 milyon Müslüman bu sporda oldukça etkili. Bu sporun gelişmesinde onların rolü büyük."





- Türkiye'de gelişen bir spor dalı





Wushu kung fu sporunun Türkiye'de gelişmesi ve yayılması gerektiğini vurgulayan Akyüz, şöyle konuştu:

"Wushu kung fu sporunun daha fazla insan tarafından yapılmasını sağlamak istiyoruz. Wushu kung fu, Türkiye'de çok gelişiyor. Bu sporu tanıyan insanlar, başka spor yapmıyor. Ailecek yapanlar çok. Bu sporda son yıllarda sporcularımızın seviyeleri gelişti. Dünya şampiyonları çıkarmaya başladık. Özellikle taolu dalında 50-60'ıncı sıralardayken artık dünya dereceleri almaya başladık."





- "Hedefimiz Çinlileri geçmek ve onlardan daha iyi olmak"





Abdurrahman Akyüz, federasyona bağlı 100 binin üzerinde lisanlı sporcularının bulunduğuna değindi.

Wushu Kung Fu Milli Takımı'nın dünyada üst sıralarda yer aldığını dile getiren Akyüz, "Wushu Kung Fu Milli Takımı'nın dünyada zirveye çıkmasını hedefliyoruz. Bu yıl Avrupa şampiyonu olduk. Bugüne kadar 6 dünya şampiyonluğu ve 17 madalya kazandık. 11 dünya ikinciliği elde ettik. Sporcularımız, Çinli sporcuların seviyesinde. Çin, bu sporun anavatanı ama hedefimiz Çinlileri geçmek ve onlardan daha iyi olmak. Bu zor değil. Çin'den getirdiğimiz sporculardan eğitim alıyoruz. Burada başarılı olan sporcuları Çin'e götürüp eğitimine orada devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.