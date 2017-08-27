Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam futbol süperlig oda seçimleri
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı
Mardin'e turist akını
Mardin'e turist akını
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı

Wushunun yıldızı madalya peşinde

Milli sporcu Elif Akyüz, 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'na bu yıl ilk kez dahil edilen wushuda madalya kazanarak, tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.

Wushunun yıldızı madalya peşinde

TAIPEI (AA) - Volkan Kaşik - Milli sporcu Elif Akyüz, 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'na bu yıl ilk kez dahil edilen wushuda madalya kazanarak, tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen organizasyonda wushunun taolu branşında mücadele edecek Elif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği wushu branşında 4 dünya şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

İki kez de dünya ikincisi olduğunu aktaran Elif Akyüz, 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'na çok iyi hazırlandığını ifade etti.

Elif Akyüz, başarılı olabilmek için çok çalıştıklarını belirterek, son 2 aydır bu müsabakaya yoğunlaştıklarını bildirdi.

Müsabakalarda en iyi şekilde mücadele edeceğini aktaran Elif, "Hedefim şampiyonluk. İnşallah İstiklal Marşımızı okutacağım ve Türkiye'ye mutlu ve gururlu bir şekilde döneceğim." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017 Üniversiteler Yaz OlimpiyatlarıElif AkyüzSporTaipeiTaoluTayvanUniversiadeWushu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5