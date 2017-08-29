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Xavi'ye piyango çıktı

- El Sadd forması giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, Doha'da bir bankanın piyango çekilişinden 1 milyon Katar riyali ikramiye kazandı

Xavi'ye piyango çıktı


İSTANBUL (AA) - Katar'ın El Sadd takımında forma giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, bir banka tarafından gerçekleştirilen piyango çekilişinden 1 milyon Katar riyali (225 bin avro) ikramiye kazandı.

Bankanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, başkent Doha'da yılda bir gerçekleştirilen piyango çekilişinde verilen 1 milyon Katar riyali değerindeki büyük ikramiyenin Xavi'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, büyük ödülü kazanan Xavi'nin temsili çeki banka yetkililerinden teslim aldığı sırada çekilen fotoğrafına yer verildi.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Xavi, ülkesinde 17 yıl forma giydikten sonra 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.

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DohaFutbolXavi
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