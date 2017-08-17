Yabancı futbolcular Lucescu'yu zorluyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında yapılan maçlarda yerli futbolcuların yeterince şans bulamaması, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'yu düşündürüyor.

Ligde 2017-2018 sezonunun geride kalan ilk haftasında ağırlıklı olarak yabancı futbolcular ilk 11'de boy gösterdi. Müsabakalara ilk 11'de başlayan toplam 198 futbolcu içinde, altyapı eğitimini Türkiye'de alanların sayısı 47'de kaldı.

Bu sezonun ilk haftasında teknik adamlar, 136 yabancı futbolcuya 11'de forma verdi. Yurt dışında yetişen ancak yerli statüsünde oynayan futbolculardan da sadece 15'i kendilerine ilk 11'de yer bulabildi.

Bu durum, FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ve 5 Eylül'de sahasında Hırvatistan ile mücadele edecek A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Lucescu'nun, futbolcuları izleme ve kadro kurmasında sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

Göreve başlamasının ardından Süper Lig ile Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını izleyen Lucescu, basında yer alan açıklamalarına göre Türk oyuncuların az şans bulmasından şikayetçi.

Rumen teknik adamın, lig maçlarında ilk 11'de forma giyen Türk futbolcu sayısının azlığı nedeniyle, "Bu durum milli takım adına olumsuz bir tablo oluşturuyor. İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncu oynatan takım yok. En fazla 3 Türk oynatılıyor. Ben sahada kimi izleyeceğim, hangi bölgeye kimi alacağım? Bu durum sıkıntı yaratabilir." şeklindeki ifadeleri basına yansıdı.

En az yerliye Göztepe şans verdi

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, ilk 11'inde en az yerli futbolcu oynatan takım oldu.

Ligdeki ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisinde teknik direktör Tamer Tuna, yerli oyuncu olarak sadece Galatasaray'dan transfer edilen Sabri Sarıoğlu'na şans verdi. Genç teknik adam, sahaya sürdüğü 11'den 10'unu yabancı futbolculardan seçti.

Göztepe'nin ardından Galatasaray, Alanyaspor ve Antalyaspor, en çok yabancı futbolcu bulunan ilk 11'e sahip.

Galatasaray, Kayserispor ile yaptığı müsabakaya 9 yabancı futbolcuyla çıkarken, sadece Serdar Aziz ve gurbetçi futbolculardan Tolga Ciğerci formayı kapabildi.

Akdeniz ekibi Alanyaspor'da da sadece Emre Akbaba ve Efecan Karaca ilk 11'e girebildi. Teknik direktör Safet Susic, diğer 9 oyuncu için tercihini yabancılardan yana kullandı.

Antalyaspor'da ise Salih Dursun ve Sakıb Aytaç, ilk 11'de kendilerine yer bulan yerli futbolcular oldu.

Savunan ve atanlar yabancı

Ligin ilk haftasında 13 takımın kalesini yabancı file bekçileri korurken, gollerin büyük çoğunluğu yabancı oyunculardan geldi.

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Bursaspor'da teknik adamlar, tercihlerini Türkiye'de yetişen kalecilerden yana kullandı.

Takımların savunma hattının göbeğinde yer alan ikişer stopere bakıldığında da yabancı futbolcuların çoğunluğu dikkati çekti.

Evkur Yeni Malatyaspor ve Akhisar Belediyespor'un iki stoperini yerliler oluştururken, Galatasaray, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor'da en az bir yerli stoper yer aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'in stoper ikilileri, yabancı oyunculardan oluştu.

Süper Lig'in ilk haftasında gollerin yüzde 73'ünü yabancı futbolcular kaydetti.

Ligin ilk haftasında rakip filelere gönderilen 26 golün 7'sini, Burak Yılmaz (2), Alper Potuk, Cenk Tosun, Emre Akbaba, Levent Gülen ve Tolga Ciğerci attı.

Geri kalan 19 golde ise Bafetimbi Gomis (2), Khalid Boutaib (2), Nacer Barazite, Abdul Rahman Khalili, Andre Castro, Oscar Scarione, Andreas Maxso, Eljoro Elia, Kelper Laveran de Lima Ferreira (Pepe), Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan (Trezeguet), Samuel Eduok, Markus Neumayr, Martin Skrtel, Moryke Fofona, Mustapha Yatabare, Paulo Henrique, Younes Belhanda'nın imzası bulunuyor.

Yerli futbolcular yedek kulübesinde

Ligin ilk haftasında yapılan karşılaşmalarda teknik adamlar toplam 54 oyuncu değişikliğine giderken, buradaki tercihlerde yerli futbolcular ağır bastı.

Birinci haftada 34 yerli futbolcu oyuna sonradan girdi. Bu futbolcular, 19'u yurt içinde yetişen, 15'i ise yurt dışında altyapı eğitimi alan isimlerden oluşuyor.

İlk 11'de toplam 136 yabancı futbolcu oynatan teknik adamlar, yedek kulübesinden de 20 yabancı oyuncuyu oyuna sonradan dahil etti.

"Türk futbolu açısından ciddi bir sorun"

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Türk oyuncularının ligde az şans bulmasıyla ilgili sıkıntıları daha önce gündeme getirdiğini söyledi.

Sağlam, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu’nun, Türk oyuncuların az şans bulması konusundaki ifadelerine ilişkin, "Milli takımla alakalı 'İlerleyen dönemde sıkıntılar, sorunlar olacak, milli takımda oynatacak futbolcu bulamayacağız.' dedik. Sayın Lucescu da görmüş işte, izleyecek futbolcu bulamıyor. İzleyecek futbolcu bulamayan, oynatacak futbolcu da bulamayacak." açıklamasını yaptı.

Türk oyunculardan 3 veya 4'ünü kadroya alabildiklerini belirten Sağlam, "Geçen hafta biz de bu sayıda oynatabildik. Eğer bu iş böyle giderse yarın onu da bulamayacağız. Ben onun için endişeliyim. Ama bu, Türk futbolu açısından ciddi bir sorun. İnşallah en kısa zamanda bu konuyla alakalı radikal önlemler, kararlar alınır." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük bir ayıptır, yazıktır ve üzüntü vericidir"

Habertürk Gazetesi Spor Yazarı Atilla Türker, Türk futbolcuların ilk 11'de yer bulamamasıyla ilgili, "Ortadaki bu tablo Türk futbolu adına çok büyük bir ayıptır, yazıktır ve üzüntü vericidir." dedi.

Türk futbolunun geldiği durumdan kulüp yöneticilerinin sorumlu olduğunu aktaran Türker, şunları kaydetti:

"Yıllardır altyapıya önem verilmediği, paralar işe yaramayan menajerler ve futbolculara kaptırıldığı için bu kara tablo ortaya çıktı. Her geçen gün kötüye gidiyoruz. Yayıncı kuruluştan gelen tonlarca para, içi geçmiş yabancı oyunculara kaptırıldı. Altyapıya önem verilseydi, çok yetenekli oyuncularımız Türk futboluna kazandırılırdı. Artık sahaya çıkan kadrolarda İstiklal Marşı'nı anlayabilecek oyuncumuz bulunmuyor. Bu tamamen kulüp yöneticilerinin kötü yönetiminden kaynaklanıyor. Artık gereken neşterin vurulması gerekiyor. Harcamaların artık menajerlere, yabancı futbolculara ve kulüplere değil, öz be öz Türk insanına yapılması gerekiyor."

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun zorlanacağını vurgulayan Atilla Türker, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörümüz Lucescu'nun 'Hangi Türk futbolcuyu izleyeceğim.' diyerek şaşırdığını öğrendik. Her takımda 1 ya da 2 Türk futbolcu bulunuyor. Zamanın az olması, Lucescu'nun yeni gelmesi, kadrolarda Türk futbolcunun yok denecek kadar az olması, ülke futbolu adına kötü bir tablo. İşimiz çok zor. Göztepe'nin ilk 11'inde sadece bir Türk futbolcu var. O da Sabri Sarıoğlu. Futbolun beşiği, en çok futbolcu yetişen koskoca İzmir kentinin takımında Türk futbolcu forma giyemiyor. Ülke futbolunun artık çivisi çıkmış. Kulüp yöneticileri de işin kolayını bulmuş. Çuval dolusu aldıkları paraları, yine çuvallarla işe yaramayan insanlara kaptırıyorlar. Böyle yöneticilik olmaz."

"Yetkili olsam yabancı kontenjanını 4 ile sınırlarım"

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Sadık Söztutan ise yabancı oyuncu sayısının 4'e indirilmesi gerektiğini savundu.

Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili öneride bulunan Söztutan, "Senelerdir yazıp söylüyorum. Yabancı futbolcu kontenjanı konusunda bir tutarsızlık tahterevallisine binmiş durumdayız. Tromsö'ye, Livni'ye, Metalist'e, Young Boys'a elenince 'Yabancı kontenjanı sınırsız olmalı.' diye nara atar, milli takım hezimeti yaşayınca, 'Her tarafımızı yabancı sarmış, bir sol bek bulamıyoruz.' diye yakınırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu zamanda bu kafa" suçlamasını göze aldığını dile getiren Söztutan, "Ben yetkili olsam yabancı kontenjanını 4 ile sınırlarım. Ülke dışına Türk futbolcu satana ekstra 1 kontenjan veririm. İhraç edilen bu Türk futbolcu için kriterler konabilir. Ülkenin en üst lig kulübüne gitmeli, yaşı şu olmalı, fiyatı bu olmalı gibi." şeklinde görüş belirtti.

Kulüplerin yabancı oyuncu transferinde başarılı olamadığını ifade eden Söztutan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Omuzlarda getirdiğimiz futbolcuları mahkemelik olarak gönderiyoruz. Sonra da çuval çuval tazminat ödüyoruz. Bu ülkeye gelip hiç forma giymeden giden nice yabancı futbolcu oldu. 'Avrupa'da rakiplerimiz sınırsız yapancı ile oynuyor.' diyoruz ama Avrupa maçlarımızdaki yedek kulübelerimiz yabancı futbolcularla dolu. İngilizler iki yabancı ile sınırlı iken -üstelik yaş ve milli olma kriteri varken- dünya ve Avrupa şampiyonalarının gediklisi idi. Yabancıyı sınırsız hale getirdiklerinden beri bu şampiyonalarda yoklar! Bizim de milli takımı düşünmemiz lazım."