



ANTALYA (AA) - Yağlı Güreşi Düzenleyen Kentler Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Yağlı Güreş Kurultayı, başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen kurultayın açılışında konuşan Yağlı Güreşi Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu, kültürel ve tarihi miras olan ata sporunu ulusal ve uluslararası alanda daha iyi temsil etmek, daha iyi organizasyonlar yapmak için belediye başkanları olarak bir araya gelerek birliği kurduklarını söyledi.

Birliğin büyüyerek devam etmesini istediklerini belirten Kafaoğlu, "Üye sayımız 43'e ulaştı. Yağlı güreş organizasyonu yapan belediye sayısı ise 103. Amacımız tüm bu belediyeleri, bu çatı altına toplamak. Sadece yağlı güreş yapan değil, yağlı güreş düzenlemeyen belediyeleri de ata sporumuza destek olma adına birliğimize davet ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise düzenledikleri kurultayın çok önemli olduğunu vurguladı.

"Yağlı güreş medeniyetimizin, kültürümüzün ve inancımızın bir parçasıdır." diyen Aydın, 656 yıldır bu inanç ve bilinçle ata sporuna sahip çıkıldığını kaydetti.

Göreve geldiklerinde yüzde 10 olan yağlı güreşteki katkı payını yüzde 5'e düşürdüklerine dikkati çeken Aydın, "Böylece yağlı güreş düzenleyen belediyelere ve sivil toplum örgütlerine katkımız olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından birlik meclisi tarafından kurulan komisyonlar, eş zamanlı toplantılar yaptı. Daha sonra ise komisyonların çalışmaları değerlendirilerek, raporlar hazırlandı.

Yağlı Güreş Kurultayı, yarın sona erecek.