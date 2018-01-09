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"Yakaladığımız çıkışı ikinci devrede de sürdürmek istiyoruz"

- Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk: "Özellikle 6 haftalık periyoda dikkat etmeliyiz. Bu süreci en az hasarla atlattığımızda eminim ki bu takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Süper Lig'de ilk yarının son bölümünde yakaladıkları çıkışı, ikinci devreye de yansıtmak istediklerini söyledi.

Alper Potuk, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Antalya'da gerçekleştirdikleri kampın verimli geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk yarının son haftalarında yakaladığımız çıkışı ikinci devrede de sürdürmek istiyoruz. Şimdi bizleri zorlu bir süreç bekliyor. Özellikle 6 haftalık periyoda dikkat etmeliyiz. Bu süreci en az hasarla atlattığımızda eminim ki bu takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek. O nedenle ilk 6 haftaya çok önem veriyoruz. İnşallah şanssızlıklardan uzak bir başlangıç yaparız. Sezon başında çok fazla şanssızlık yaşadık. Onlardan uzak bir başlangıç yaparsak çok mutlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Takımın başarısı için elinden geleni yaptığını anlatan sarı-lacivertli futbolcu, "Skora katkı yapınca haliyle iyi görüyorlar ama sadece gol atıp, asist yapmak kendimi kötü hissettiriyor. Benim için iyi bir Alper, takıma her zaman yardım eden, hem defansta hem de ileride mücadeleyi bırakmayan, takım oyununa sadık kalan ve hocanın söylediklerini yapmaya çalışandır. Gol atmasam da takıma yardımcı olunca mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de ilk sezonunda şampiyonluk yaşadığını aktaran milli futbolcu, "İlk geldiğim sezon yaşadığım şampiyonluğu unutamıyorum. Bunu tekrar yaşamak istiyorum. 2018 yılından sağlık, mutluluk, başarı ve şampiyonluk bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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