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Yakın Doğu Üniversitesi, 2017'ye damga vurdu

- Bordo-beyazlı kadın basketbol takımı, 2017'de mücadele ettiği 5 kulvarın 4'ünde kupa kaldırdı - Başantrenör Kalaycıoğlu yönetimindeki Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken, Türkiye Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü - Bordo-beyazlılar, sadece FIBA Süper Kupa'yı elde edemedi

Yakın Doğu Üniversitesi, 2017'ye damga vurdu


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, kazandığı başarılarla 2017 yılına damga vurdu.

Son olarak Fenerbahçe'yi 75-59 yenerek 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren bordo-beyazlı takım, bu sene mücadele ettiği 5 kulvarın 4'ünde zirveye çıkmayı başardı.

Tecrübeli başantrenör Zafer Kalaycıoğlu yönetiminde yeni bir yapılanmayla 2016-2017 sezonuna başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 2017'de kupaları topladı.

Bordo-beyazlı takım, yılın ilk kupasını 4 Mart'ta aldı. Türkiye Kupası finalinde Abdullah Gül Üniversitesi'ni 77-61'le geçen Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa'nın iki numaralı kupasında da zirveyi rakibine bırakmadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın finalinde de Abdullah Gül Üniversitesi ile karşılaşan bordo-beyazlılar, rakibini iki maçta da yendi ve 12 Nisan'da kupayı müzesine götürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi, başarılarına Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de devam etti. Normal sezonu lider tamamlayan bordo-beyazlılar, play-off finalinde Fenerbahçe'yle karşılaştı. Çekişmeli geçen final serisinin 5. ve son maçında 17 Mayıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 76-75 yenerek tarihinde ilk kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe'yi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da yenen Yakın Doğu Üniversitesi, 2017 yılını 4 kupayla tamamlamış oldu.


- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üstünlüğüne son verdi


Yakın Doğu Üniversitesi, kadın basketbolunda yaptığı çıkışla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son yıllardaki üstünlüğüne de son verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin şampiyonluğundan önce ligde son 11 sezonun 9'unda Fenerbahçe, 2'sinde ise Galatasaray mutlu sona ulaşmıştı.

Türkiye Kupası'nı ise son 13 sezonda 8 kez Fenerbahçe, 5 defa da Galatasaray kazanmıştı.

Bordo-beyazlılar, iki kupayı da uzun yıllar sonra Fenerbahçe ve Galatasaray dışında kazanan ilk ekip olmayı başardı.

Yakın Doğu Üniversitesi, 2017 yılında Türkiye'de kazanabileceği bütün kupaları elde etti.


- Sadece Süper Kupa'yı kazanamadı


Yakın Doğu Üniversitesi, bu yıl yer aldığı organizasyonlar içinde sadece FIBA Süper Kupa'yı kazanamadı.

Geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Rus temsilcisi Dinamo Kursk'la FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, 5 Ekim'de karşılaştı.

Rusya'da oynanan maçı ev sahibi Dinamo Kursk, 84-73 kazanarak kupayı elde etmişti.


- Çıkışı sürüyor


Yakın Doğu Üniversitesi, yükselişini bu sezon lig ve Avrupa'da da sürdürüyor.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk 11 haftada sadece bir yenilgi yaşayan bordo-beyazlılar, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, ilk kez yer aldığı FIBA Avrupa Ligi'nde ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. B Grubu'nda mücadele eden bordo-beyazlılar, 9 maç sonunda tek yenilgiyle zirvede yer alıyor.

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2017 YılıBasketbolDinamo KurskKupaYakın Doğu Üniversitesi
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