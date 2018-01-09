Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa sınavında

İSTANBUL (AA) - Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta mücadelesinde yarın evinde İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.30'da başlayacak.
Grupta 8 galibiyet, 2 mağlubiyeti olan Yakın Doğu Üniversitesi, averajla ikinci sırada bulunuyor. İspanyol takımı ise 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında oynanan gruptaki ilk maçı Yakın Doğu Üniversitesi, 67-62'lik skorla kazanmıştı.