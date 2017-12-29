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Yakın Doğu Üniversitesi yeni yılda da iddialı

- Bordo-beyazlı kadın basketbol takımının başantrenörü Kalaycıoğlu: "Bu sezon da Türkiye Kupası ve ligde şampiyonluğu hedefliyoruz. Avrupa Ligi'nde de ilk hedefimiz Dörtlü Final'e kalmak" - "Lig finalinde Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi düşünüyorum" - "En büyük isteğimiz maçlarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oynamak"

Yakın Doğu Üniversitesi yeni yılda da iddialı


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - 2017'yi 4 kupayla kapatan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, başarılı performansını yeni yılda da sürdürmeyi hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, bu sezon mücadele ettikleri tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kalaycıoğlu, iyi bir kadroya sahip olduklarını dile getirerek, "Hedeflerimizde hiçbir sapma yok. Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazandık ama oradaki takımlar Avrupa Ligi'ndeki ekipler kadar güçlü değil. Bu sezon da Türkiye Kupası ve ligde şampiyonluğu hedefliyoruz. Avrupa Ligi'nde de ilk hedefimiz Dörtlü Final'e kalmak. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile FIBA Avrupa Ligi gruplarında zirvede yer aldıklarını anlatan Kalaycıoğlu, "Avrupa Ligi'nde bir mağlubiyetimiz var ama oradaki takımlar çok kuvvetli. Grubumuzda hem UMMC Ekaterinburg hem de Fenerbahçe'nin ikişer mağlubiyeti var. Grubu ilk sırada bitirmek çok önemli. Çünkü Dörtlü Final'e gitmeden önce play-off aşamasında ilk iki sırada yer alanların ev sahibi olma avantajı var." şeklinde görüşlerini aktardı.

Zafer Kalaycıoğlu, Fenerbahçe karşısında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp 2017 yılını tamamladıklarını belirterek, "Maçın başından sonuna kadar sergiledikleri istekli mücadeleden dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Galibiyette en büyük pay onların. Cumhurbaşkanlığı Kupası çok önemli. Sonuçta Türkiye'deki en büyük kupa. Oyuncularımız da bunun önemini kavradıklarını gösterdi." ifadelerini kullandı.


- "Finalde Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi düşünüyorum"


Zafer Kalaycıoğlu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon şampiyonluk için Fenerbahçe ile yarışacaklarına inandığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu olduğunu aktaran tecrübeli başantrenör, "Ligde Hatay Büyükşehir Belediyespor büyük bir sürpriz yaptı ve şu an üst sıradalar. Ancak ben lig sonunda finalde Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. Takım olarak çok iyi bir ortama sahibiz. Güzel bir hava yakaladık, bunu sürdürmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'de kadın basketboluna büyük önem verildiğini söyleyen Kalaycıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir ülkede kadın basketbolunun bu kadar desteklendiğini görmedim. İleride Türk oyuncuların daha fazla desteklenmesi için bazı projeler yapılabilir. Örneğin Rusya Kupası'nda sadece Rus sporcular oynuyor. Bizde de Türkiye Kupası'nın sadece Türk oyuncuların oynaması gibi bir uygulama olabilir. O şekilde Türk oyuncuların önü açılır."


- "Maçlarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oynamak istiyoruz"


Zafer Kalaycıoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Televizyonda maçlarımız yayınlandığı zaman taraftarlarımız izleyebiliyor. Bizim en büyük isteğimiz maçlarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oynamak. Oraya gittiğimizde halkımız sevgisini gösteriyor. Büyük bir ilgiyle izliyorlar. Biz de onların bu sevgilerini boşa çıkartmamak için mümkün olduğu kadar kupa kazanmak istiyoruz. Bütün bunlar bir marka haline gelmemizi sağlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kadın basketbolunda bir marka olmasını istiyoruz. Önümüzde güzel örnekler var. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımları örnek alıyoruz. Şu anda onlarla yaptığımız maçlara baktığımızda büyük bir üstünlük sağladık. Bunu devam ettirmek en büyük hedefimiz."


- Kariyerinde 27 kupa kazandı


Zafer Kalaycıoğlu, başantrenörlük kariyerinde 27 kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Tecrübeli başantrenör, kadın basketbolunda Fenerbahçe ile 14, Galatasaray ile 7, Yakın Doğu Üniversitesi ile de 4 kupa kazandı.

Kalaycıoğlu, erkek basketbolunda ise Emlak Bankası ve Kayseri Meysu ile birer kupa kaldırdı. Kalaycıoğlu, bir alt ligde şampiyonluk yaşayarak bu takımları üst lige çıkardı.

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