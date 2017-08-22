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Yakın Doğu Üniversitesi'nde Bahar'ın sözleşmesi uzatıldı

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu, milli oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Yakın Doğu Üniversitesi'nde Bahar'ın sözleşmesi uzatıldı


İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Yakın Doğu Üniversitesi'nde kaptan Bahar Çağlar'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

İmza töreninde hazır bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Yöneticilerinden Hulki Kahvecioğlu, Bahar Çağlar'ın karakteri ve tecrübesi ile kaptanlık görevini sürdürdüğünü aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Türk kadın basketbolunun simge isimlerinden ve en yetenekli oyuncularından biri olan evladımız, geçtiğimiz sezon kulübümüzün elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olmuştur. Başarılı performanslarıyla geçen sezona damga vuran kaptanımız ile yola devam edecek olmaktan dolayı mutluyuz. Kariyeri ve yetenekleri tartışılmaz bir oyuncu."

Bahar Çağlar ise Yakın Doğu Üniversitesi ile sözleşme yenilemekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Yeni sezonda daha zorlu ve heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Bu sezon takıma katılan arkadaşlarımız ile takım kimyamızı sağlayıp hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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