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Yakın Karadeniz Baja Rallisi

- Rallinin ikinci ayağı olan Akçakoca-Çilimli-Cumayeri etabı start aldı

Yakın Karadeniz Baja Rallisi


DÜZCE (AA) - Düzce ve 7 ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), valilik, belediyeler ve ilçe kaymakamlıklarının iş birliğiyle organize edilen Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nin ikinci gün etabı Akçakoca'da başladı.

Akçakoca Çuhallı Plajı'ndan start alan R1, R2, R3 ve R4 kategorilerinde mücadele edecek olan 100 sporcu, Çilimli ilçesindeki ekstrem özel etabını daha sonra da Cumayeri Melen Çayı'ndaki enduro özel etabını tamamlayıp, Cumayeri ilçesine ulaşacak.

TMF Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört gün sürecek yarışın ilk gününde, 160 kilometrelik güzel bir etabı tamamladıklarını hatırlatarak, bugün ise toplamda 9 geçiş kontrol noktasıyla günü tamamlayacaklarını aktardı.

"Düzce, Türkiye'nin Dakar'ı diye adlandırılıyor ama buranın bir farkı var." diyen Baysan, "Düzce ve ilçeleri çok keyifli, Dakar'da hep çöp, taş toprak doğa ile iç içe değilsiniz burada su geçişleri var, dereler var, orman var. Çeşme var. Serbest oldukları noktalar var. Sporcular inanılmaz keyif alıyor." diye konuştu.

Baysan, bu yıl yarışmacı sayısında ciddi bir artış olduğunun altını çizerek, "Seneye daha çok artacağına inanıyorum hatta seneye off-roadları da cip kategorisiyle açmak istiyoruz. Yurt dışı katılımını da Baja Rallisi'ne eklemek istiyoruz. Yabancıları da davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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