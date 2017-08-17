Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Yakın Karadeniz Baja Rallisi'ne doğru

- Ralli, 6-10 Eylül'de Düzce'de yapılacak - Düzce Valisi Dağlı: "Ülkemizde motor sporları denilince Düzce'nin akla gelmesini istiyoruz"

Yakın Karadeniz Baja Rallisi'ne doğru


İSTANBUL (AA) - Düzce'de 6-10 Eylül'de düzenlenecek Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nin tanıtımı yapıldı.

Eyüp'teki Vialand'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar katıldı.

Kurulan pistteki gösteri yarışının ardından bir konuşma yapan Vali Dağlı, "Düzce'de göreve başlamamın ikinci gününde bu yarışın startını vermiştim. Bugün geleneksel hale geldiğini görüyoruz. Düzce motor sporlarının yapıldığı en önemli il olmak üzere. Kaynaşlı'da motor sporları merkezi ve Cumayeri'nde bir pist hizmete girmiş olacak. Yerel yönetimler gayretlerini esirgemiyor. Biz de destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemizde motor sporları denilince Düzce'nin akla gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Keleş ise "Bu yarışlar için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Dünyanın bildiği en önemli ralli olacak. Düzce dağıyla, deniziyle muhteşem bir yer. Doğa sporları gelişiyor, bunlara ait alanlar gittikçe yaygınlaşıyor." diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar da Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nin bölgeye katkı sağlayacağını belirterek, "Bu sene ulusal çapta, uluslararası davetlilerin katıldığı 450 kilometreden fazla mesafeli bir organizasyon olacak. Umut ediyorum ki Düzce'ye ve tüm ilçelerine bu yarışlar büyük katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

Organizasyonun son bölümünde dört turluk sembolik bir yarış gerçekleştirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Düzce Belediye Başkanı Mehmet KeleşDüzce Valisi Zülkif Dağlıİstanbul Valisi Vasip ŞahinTürkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus UçarYakın Karadeniz Baja Rallisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5