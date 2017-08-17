Yakın Karadeniz Baja Rallisi'ne doğru





İSTANBUL (AA) - Düzce'de 6-10 Eylül'de düzenlenecek Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nin tanıtımı yapıldı.

Eyüp'teki Vialand'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar katıldı.

Kurulan pistteki gösteri yarışının ardından bir konuşma yapan Vali Dağlı, "Düzce'de göreve başlamamın ikinci gününde bu yarışın startını vermiştim. Bugün geleneksel hale geldiğini görüyoruz. Düzce motor sporlarının yapıldığı en önemli il olmak üzere. Kaynaşlı'da motor sporları merkezi ve Cumayeri'nde bir pist hizmete girmiş olacak. Yerel yönetimler gayretlerini esirgemiyor. Biz de destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemizde motor sporları denilince Düzce'nin akla gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Keleş ise "Bu yarışlar için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Dünyanın bildiği en önemli ralli olacak. Düzce dağıyla, deniziyle muhteşem bir yer. Doğa sporları gelişiyor, bunlara ait alanlar gittikçe yaygınlaşıyor." diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar da Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nin bölgeye katkı sağlayacağını belirterek, "Bu sene ulusal çapta, uluslararası davetlilerin katıldığı 450 kilometreden fazla mesafeli bir organizasyon olacak. Umut ediyorum ki Düzce'ye ve tüm ilçelerine bu yarışlar büyük katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

Organizasyonun son bölümünde dört turluk sembolik bir yarış gerçekleştirildi.