



DÜZCE (AA) - Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi, 7-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan yazılı açıklamada, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesinin destekleriyle, TMF tarafından organize edilecek rallinin Düzce ili ve ilçelerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Yarışçılar, 4 gün boyunca 450 kilometrelik parkurda zorlu etapları geçecek. Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi ile aynı zamanda Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonaları da burada yapılacak. Ralli, her iki şampiyonanın 2017 genel klasmanına puan verecek.





- Açılışta 15 Temmuz şehitleri anılacak





Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi'nin açılışının, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok anısına yapılacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Baja Rallisi'nin startı 7 Eylül Perşembe günü Düzce Anıt Park Meydanı'nda saat 11.00'de verilecek. 6 Eylül Çarşamba idari ve teknik kontroller yapılacak. 160 kilometrelik Düzce merkez ve Akçakoca parkurunun geçileceği ilk gün, gece ekstrem etabı ile son bulacak. İkinci günde ise 90 kilometrelik Akçakoca-Gümüşova etabı kros ekstrem özel etabıyla sonlanacak. Üçüncü gün 110 kilometrelik Gümüşova-Gölyaka, dördüncü gün ise 90 kilometrelik Gölyaka-Kaynaşlı Topuk Yaylası etaplarıyla yarış son bulacak."





- Sporculara yakıt desteği





Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi'ne bu yıl katılacaklardan kayıt ücreti alınmayacağı ifade edilen açıklamada, sporculara yarın ücretsiz konaklama imkanı sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, her gün etap içerisinde yarışçılara 4 litre yakıt desteği verileceği, öğlen kumanyası ve akşam yemeğinin ücretsiz dağıtılacağı aktarıldı.

Türkiye Enduro ve Türkiye ATV Şampiyonalarının ayaklarının da koşulacağı organizasyonda 450 cc ve altı motosiklet (R1), 451 cc ve üstü motosiklet (R2) (Raid), ATV (R3), UTV (R4), R1 kategorisinde Ralli Gençler (RG), Ralli Kadınlar (RK) ve Ralli Veteran (RV) kategorilerinde yarışlar yapılacak.