Yakup Sekizkök, Darüşşafaka Basketbol'un altyapı koordinatörü oldu

İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Basketbol'da altyapı koordinatörlüğüne yardımcı antrenör Yakup Sekizkök getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Galatasaray Odeabank'ta yardımcı antrenörlük görevini yürüten Sekizkök'ün, altyapı koordinatörlüğünün yanı sıra yeni kurulan Gelişim Ligi'nde mücadele edecek takımın da antrenörlük görevini üstleneceği belirtildi.
Açıklamada, "Darüşşafaka Basketbol ailesi olarak yeni altyapı koordinatörümüze 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Sekizkök, 2005-2007 yıllarında Darüşşafaka Basketbol altyapısında başantrenör olarak çalışmış, ardından 2014 yılında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilmişti.