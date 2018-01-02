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Yalçın Ayhan ile Yeni Malatyaspor'un yolları ayrılıyor

- Deneyimli savunma oyuncusu: - "Dostça sözleşmemizi feshediyoruz. Buraya başı dik bir şekilde geldim. Aynı şekilde ayrılıyorum"

Yalçın Ayhan ile Yeni Malatyaspor'un yolları ayrılıyor


ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da daha önce kadro dışı bırakılan deneyimli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, sarı-siyahlı kulüple sözleşmesinin feshi konusunda anlaştıklarını, yarın resmi işlemlerin yapılacağını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yalçın Ayhan, Malatya temsilcisinden dostça ayrıldığını belirterek, "Daha önce ayrılık kararı almıştık. Bugün de başkanımızla oturup konuştuk. Dostça sözleşmemizi feshediyoruz. Buraya başı dik bir şekilde geldim. Aynı şekilde ayrılıyorum." diye konuştu.

Malatya halkını ve Malatyasporluları çok sevdiğini anlatan 35 yaşındaki stoper, "Kendilerine bana verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Bazı ayrılıklar üzücüdür. Helalleşerek ayrıldım. Beni mutlu eden de bu." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor ile resmi olarak yollarını ayırdıktan sonra hedefleri doğrultusunda kulüplerle görüşeceğini kaydeden Yalçın Ayhan, "Ben profesyonel bir futbolcuyum. Evkur Yeni Malatyaspor'dan yarın resmi olarak ayrılacağım. Ondan sonra gelecek her türlü teklife açığım." şeklinde görüş belirtti.

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Evkur Yeni MalatyasporFutbolSüper LigYalçın Ayhan
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