ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri karşılaşmada Beştepe'de yetişen iki kaptanı tekrar sahada görmenin Gençlerbirlikli olan herkesi memnun ettiğini söyledi.

Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'un kendilerini seven ve onları yetiştiren hocalarının yüzünü kara çıkarmadığını belirterek, "Sahadaki bütün futbolcularımızın formaya yakışır bir mücadele için çabaladıklarını gördük. Bu, bir takım için önemli ama önemli bir başka nokta maçı tamamlamaktır. Bu kadar kolay kart görmemeliyiz. Skora bakanlar yanılmasın. Rakibimiz galibiyeti hak edecek kadar iyi değildi." diye konuştu.

Kırmızı kartlar olmasa içinde bulundukları manzaranın daha iyi görüneceğine değinen Kaynar, şunları kaydetti:

"Kaybettik, üzgünüz ama hayat da lig de devam ediyor. Yanlışları tespit edip, çözüm bulmak elimizde. Umarım teknik ekip ve futbolcular, bu kaybın olumsuz havasını bir an önce unutup, arka arkaya gelecek iki zorlu deplasmana iyi bir şekilde hazırlanırlar. Herkesin sadece işine ve kazanmaya konsantre olması gerektiği bir döneme giriyoruz. Polemiğe değil puana ihtiyacımız var. Umarım Gençlerbirliği'ni sporla ilgisiz şeylerin içine çekecek tartışmalara sokanlar, tehlikeyi fark etmiştir. Dünya etme bulma dünyası madem, kendi eden kendi bulur."