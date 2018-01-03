Yarı maratonda ilk sınav Adana'da





ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Yarı Maraton Ligi'nde mücadele Adana'da başlayacak.

Uluslararası Adana Yarı Maratonu adı altında 7 Ocak Pazar günü koşulacak organizasyonda ikinci etap 18 Şubat'ta Trabzon'daki Trabzon 24 Şubat Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirilecek. Kulüpler her iki etaba da kadınlar ve erkeklerde 1998 doğumlu ve daha büyük yaştaki en fazla altışar sporcuyla katılabilecek. Her iki etapta takımların en iyi dereceyi elde eden üçer sporcusunun elde ettiği zamanlar toplanacak ve sıralama belli olacak.

İki etap sonunda belirlenen sıralamaya göre birinci takıma 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin, dördüncüye 5 bin lira para ödülü dağıtılacak. Profesyonel tekerlekli sandalyesi olan engelli sporcuların da yarışabileceği yarı maratonda 21 bin metrelik mesafe koşulacak. Yarışın ardından düzenlenecek halk koşusu ise 4 bin metrelik parkurda yapılacak.

TAF Maraton Koordinatörü Serap Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yarı Maraton Ligi'ni, maraton branşının gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla başlattıklarını belirterek, "Maratonda sporcu sayımız kısıtlı. Yarı Maraton Ligi'ni, maratona altyapı oluşturmak, buradan çıkacak sporcuları maratona kaydırmak amacıyla başlattık. Sporcular Adana'daki il etapta kendilerini deneyip, eksiklerini görüp, Trabzon'daki ikinci etaba kadar hazırlanma fırsatı buluyor. Trabzon'daki yarışta ayrıca milli takıma sporcu seçiyoruz." diye konuştu.