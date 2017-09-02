Yarış pistlerinin 66'lık delikanlısı





AFYONKARAHİSAR (AA) - HAYATİ İKİZOĞLU / MUSTAFA BAYER - Motor sporlarına 62 yaşında başlayan 66 yaşındaki "Sarı Mehmet" lakaplı Mehmet Özyarım, yarışlara katılan en yaşlı sporcu olarak gençlere hem rakip hem örnek oluyor.

Kütahya'da yaşayan Özyarım, 30 yıl motor tamirciliği yaptıktan sonra 4 yıl önce motosiklet yarışlarına katılmaya başladı.

Şampiyonalarda üç kategoride de yarışarak genç sporculara örnek olan ve sporun yaşının olmadığını göstermeye çalışan Özyarım, en büyük desteği ise çeşitli illerde gerçekleştirilen tüm yarışlarda daima yanında olan eşinden alıyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'na katılan Özyarım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motor sporlarına 4 yıl önce Fethiye Ormanspor'dan lisans çıkartarak başladığını söyledi.





- "60 yaşında paraşütle de atladım"







Kütahya Motosiklet Kulübü üyesi olduğunu belirten Mehmet Özyarım, "60 yaşında paraşütle de atladım. Sporun yaşı olmadığını göstermeye çalışıyorum." dedi.

Motor sporlarında üç kategoride de yarıştığını dile getiren Özyarım, şöyle devam etti:

"Motokros, süper enduro ve enduro kategorisinde 40 yaş üstü olan veteran sınıfında yarışlara katılıyorum. Motosikletin üzerindeyken dünyayı unutuyorum. Yalnızca yarışa odaklanıyorum. Kazasız belasız yarışı bitirmeyi düşünüyorum. Birinci veya sonuncu olmuşum hiç önemli değil. Benim için önemli olan parkuru tamamlamak. Türkiye Şampiyonası'ndaki bütün ayaklara katılmaya çalışıyorum. Sezon başında Şehit Polis Fethi Sekin adına Urla'da düzenlenen yarışa katıldım. Davraz'daki yarışta kar üzerinde yarıştım. Bu ay Düzce'de Baja Rallisi var. 450 kilometrelik bir yarış, oraya da katılacağım."





- "Eşim benim yardımcı pilotum gibi"







Mehmet Özyarım, 3 çocuğu ve 5 torunu olduğunu, yarışlara katılırken başta eşi Saadet Özyarım olmak üzere ailesinden çok büyük destek aldığını vurguladı.

Türkiye'nin değişik illerindeki yarışlara minibüsü ile gelirken eşinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatan Özyarım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarışlarda eşim daima yanımda, benim yardımcı pilotum gibi. Sağ olsun, büyük destek veriyor. Zaten o istemese bu iş olmazdı. Onun sayesinde yarışlara gelip gidiyoruz. Yemeğimden kıyafetlerime her konuda yardımcı oluyor. Eşimle birlikte motosikletle Türkiye'yi gezdim. İki oğlumun da motor sporlarına ilgisi var. Motosiklet kullanmada benden daha iyiler. Bütün anne ve babalara sesleniyorum; çocuklarınızı mutlaka yönlendirin. İlla motor sporları olması gerekmiyor."





- "Ak Mehmet'e doğru gidiyoruz"







Mehmet Özyarım, kaskı giydikten sonra yaşın hiçbir önemi kalmadığına işaret ederek, "Sarı Mehmet" lakabı için ise şunları anlattı:

"Sarışın olduğum için 'Sarı Mehmet' diyorlar. Önceden 'Yellow' derlerdi, yıllar geçtikçe 'White' demeye başladılar. 'Sarı Mehmet' idik şimdi 'Ak Mehmet'e doğru gidiyoruz. Kara yolundaki sürücü arkadaşlardan tek isteğimiz var. Ne olur bizi fark edin. Motorları fark edin, bisikletleri fark edin. Bizler için özel bir yol yok. Bu yol devletin yolu ise herkesin hakkıdır. Kimse kimsenin hakkını yemesin, dikkat etsin."

Saadet Özyarım ise eşini yarışlara giderken yalnız bırakmadığını aktararak, "Türkiye'nin neresi olursa olsun, onunla tüm yarışlara gidiyorum. Eşimi yarışırken izlerken çok heyecanlanıyorum. Yarışlarını keyifle izliyorum yarışını. Sürekli moral veriyorum." diye konuştu.

Aynı kulüp adına yarıştığı genç sporculardan, Türkiye şampiyonlukları da olan Yasin Karaböce de Özyarım ile yarışmaktan büyük keyif aldıklarını vurguladı.

Türkiye Motor Sporları Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan ise Özyarım'ın spor tutkusu ile dikkati çektiğini belirterek, "Mehmet ağabeyimiz bu yaşına rağmen yarışlara yoğun şekilde katılıyor. Genç sporculara ve bu spora başlamak isteyenlere çok iyi örnek oluyor. Hiçbir kötü alışkanlığı olmayan, herkesin örnek aldığı bir sporcu büyüğümüz. Bu kadar uzun süre sağlıklı şekilde bu sporun yapılabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.