Yaşadığı acıları sporla unuttu





ANTALYA (AA) - YUNUS İÇEN - Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan ve çocukluğunda geçirdiği kaza sonucu vücudunun büyük bölümü yanan 14 yaşındaki Dilara Sultan Arpacı, yaşadığı acılara rağmen kick boks sporuyla hayata tutundu.

Dört yaşındayken kardeşinin çakmakla oynarken üzerindeki naylon elbisenin tutuşması sonucu vücudu yanan ve kolları vücuduna yapışan Dilara Sultan Arpacı, beş yıl boyunca bu şekilde yaşadı.

Tedavi süresince okuldaki arkadaşlarının kendisiyle alay etmesiyle psikolojisi bozulan Arpacı, belli bir süre okula ara verdi ve birinci sınıfı iki defa okumak zorunda kaldı. Beş ameliyat geçirdikten sonra kolları vücudundan ayrılan Arpacı'nın yedi yaşındayken de yüzüne kaynar su döküldü.

Yüzünde yanık izleri kalan Arpacı, annesinin de önerisiyle 10 yaşında kick boks ile tanıştı.

Çamyuva Mahallesi'nde Halk Eğitim Müdürlüğüne bağlı Alakuş Kick Boks Okulu'nda dört yıldır kick boks yapan Arpacı, haftanın her günü antrenman yaparak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Salonda erkeklerle antrenman yapan Arpacı'nın hedefi, ay-yıldızlı formayı giymek.





- "Sen şampiyon olacaksın"





Yaşadığı talihsiz olaylar ve sonrasında kick boks ile tanışma hikayesini AA muhabiri ile paylaşan Arpacı, bu sporu yapmasında annesinden büyük destek gördüğünü anlattı.

Dilara Sultan Arpacı, antrenmanların ardından 2012'de, 23 Nisan'da Akdeniz Turnuvası'nda ikinci olduğunu, aynı yıl Ordu'da Türkiye Turnuvası elemelerine ise maddi imkansızlıklar yüzünden katılamadığını söyledi.

O yıllarda babasına kanser teşhisi konulduğunu ve onun tedavisi sırasında erkek olan ikiziyle sokaklarda mısır sattıklarını belirten Arpacı, "Bu dönemde antrenmanlara ara vermek zorunda kaldım. Babam 'sen şampiyon olacaksın.' diye beni desteklerdi. 2013'te onu kaybettik. Ben de 2015'te Isparta'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum." dedi.

Arpacı, sonraki yıllarda Okullar Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda yıldız kızlarda ikincilik, Akdeniz Turnuvası'nda 5 kez şampiyonluk, Ege Turnuvası'nda birincilik elde ettiğini kaydetti.





- 16 yaşında milli takıma girmek istiyor





Kick boksta 16 yaşını tamamlayanların milli takıma girebildiğine dikkati çeken Arpacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefim, yaşımı tamamlayınca milli takıma girmek ve ülkemi Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda temsil etmek. Ayrıca kick boks, olimpiyatlara girerse burada da şampiyonu olmak isterim. Haftanın her günü antrenman yapıyorum. Boş zamanlarımda da evde kendim çalışıyorum."





- "Diğerlerinden farklıydı"





Dilara Sultan Arpacı'nın antrenörü Ali Alakuş ise ilk zamanlarda sporcusunun diğerlerinden farklı olduğunu anladığını söyledi.

Alakuş, genç sporcunun her geçen gün geliştiğini, kendi yaş grubunda sporcu bulunmadığı için artık erkeklerle antrenman yaptığını kaydetti.

Öğrencisinin milli takıma gireceğini düşündüğünü dile getiren Alakuş, "Bu spor kendisine bir nevi rehabilite sağlıyor. İnşallah iyi yerlere gelecek." dedi.

Alakuş, öğrencileriyle daha iyi bir salonda çalışmak için yetkililerden destek beklediğini sözlerine ekledi.