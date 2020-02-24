Yaşamaz denilen 'Demir adam', bisiklet yarışmasında 2. oldu

Bisiklet ve bisiklet sporuna Antalya’da değer katmak adına yola çıkılan Akra Gran Fondo yarışı bu yıl 3. kez düzenlendi. Katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılar nedeniyle Türkiye'de 'Demir Adam' olarak tanınan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Antalya’da gerçekleştirilen Akra Grand Fondo kısa yol bisiklet yarışında mücadele etti.

Yirmi saniye ile 1.liği kaçıran Ali Bıdı, Antalya’da yapılan Avrupa şampiyonası 97 kilometre 61 kilometre orta mesafe kısa mesafe yarışında kısa mesafede Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti ve şunları söyledi;

-Yine orta mesafede yarıştım ama ben uluslararası yarışlarda 70 yaşını bitirdiğim için, bu yıl 69-74 arası kategoride yarışmam gerekirken beni 69-74 kategorisinde yarışacak kimse yok diye yeniden 65 yaş grubuna aldılar.

Bu yarışta geçen yıl 20 saniye önde bitirdiğim yarışı bu yıl 5 dakika geriden bitirdim. 2.olan arkadaşım 1.oldu, ben de 1.yken 2. oldum. Birinci, ikinci olmak çok önemli ama asıl önemli olan yarışmak.

-Bu gibi uluslararası yarışlarda 4-5 bin kişi katılıyor, daha fazla halk toplanıyor, bayram yeri oluyor. Fakat halkımız buna destek göstermiyor. Türk insanı sporu sevm iyor. Ben elimden geldiği kadar sporu sevdirmeye çalışıyorum, örnek olmak istiyorum.

Spor varsa sağlık var, spor yoksa sağlık yok

-Sağlıklı beslenme de çok önem taşıyor ama spor da önemli. Dünkü yarışa gelince, hava çok yağışlıydı ve yerler ıslaktı. Önümde bir kaza oldu ben de ona çarpıp düştüm ama kalkıp bisikletle devam ettim. Bu yılki yarışlarda Çanakkale’de demir adam, Iron Man yarışacağız. Onun akabinde Avusturya’da yedeğe yazıldım. Kazakistan’da yarışacağım.

Herkes spor yapsa hastalıklar, hastane kuyrukları %50 azalır

-Bu üç tane yarışta Avrupa şampiyonası, 1900 metre yüzme 91 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşma olacak. Benim için önemli olan Yeni Zelanda. Şampiyonlar şampiyonasında dünya şampiyonasında ülkemi milli sporcu olarak temsil edeceğim. Yarışta ve sporda her şeyi unutuyorsunuz, adrenalininiz pik yapıyor. Yarışı bitirmek için tüm gücünüzü sarf ediyorsunuz. Bu bir motivasyon. Herkes spor yapsa hastalıklar, hastane kuyrukları %50 azalır, insanlar mutlu olur.

Hedefim 120

-İnsanlar mutsuzluktan dolayı sürekli yiyorlar. İnsanlar ilaçlara bağımlı oldular. Bu ülkenin %50’si antidepresan kullanıyorlarmış. Ben zamanında yanlış beslendiğim için ilaçlara bağımlı olmuştum. Ama 13-14 yıldır hiç ilaç kullanmıyorum. Bu sağlıklı beslendiğim ve düzenli spor yapmaya başladığım için oldu. Hedefim 120.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 65+ master erkek kategorisinde 61 kilometre pedal çevirerek ikinci oldu.