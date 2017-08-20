Yasemin Adar, ilklere devam etmek istiyor





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türk güreşi adına son dönemde ilklere imza atan milli sporcu Yasemin Adar, Dünya Şampiyonasın'da yeni bir tarih yazmayı hedefliyor.

Letonya'nın başkenti Riga'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlarda Türkiye'ye organizasyon tarihinde ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu, başarılı performansını bu seneye de taşıdı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde mayıs ayında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda da yine kürsünün zirvesinde yer alan Yasemin, üst üste iki kez altın madalyaya uzanarak yeni bir rekora imza attı.

Yasemin, Avrupa'da elde ettiği başarıların ardından bu kez Türkiye'nin daha önce kadınlarda hiç finalde mücadele edemediği Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takmak istiyor.

Milli güreşçi Yasemin Adar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını ve takım halinde iyi bir derece elde etmek istediklerini söyledi.

Yasemin, üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Hedefim tabii ki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." dedi.

Türkiye'nin kadınlarda Dünya Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini Elif Jale Yeşilırmak'ın kazandığı bronz madalyayla elde ettiğine dikkati çeken Yasemin, "Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdım. Bunu Dünya Şampiyonası'nda sürdürmek istiyorum. İnşallah, bu sevinci Türk milletine yaşatırım." ifadelerini kullandı.





- "Baskının üzerinden geleceğim"





Avrupa şampiyonu milli sporcu, kadın güreşinin Türkiye'deki geçmişinin uzun yıllara dayanmadığının altını çizerek, bu nedenle uluslararası başarıların da geç geldiğini dile getirdi.

Yasemin, "Türk kadın güreşçilerinin daha önce Dünya Şampiyonası'nda finale kalamaması üzerinde bir baskı oluşturuyor mu?" sorusuna, "Bu durum üzerimde bir baskıya neden oluyor ama bu baskının üstesinden geleceğime ve sonraki nesile örnek olacağıma inanıyorum." yanıtını verdi.

Elif Jale Yeşilırmak ve Buse Tosun'un sakatlıkları nedeniyle Dünya Şampiyonası'na katılamayacak olmasına üzüldüğünü belirten Yasemin, "Bu benim sorumluluğumu daha da artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk kadın güreşinin geleceğinden umutlu olduğunu vurgulayan Yasemin, şöyle konuştu:

"Gençler kategorisinde madalya almaya başladık. Zeynep Yetgil gençlerde dünya üçüncüsü, yıldızlarda Avrupa ikincisi oldu. Artık genç arkadaşlarımız da başarılı sonuçlar elde ediyor. İnanıyorum ki Türk kadın güreşi daha iyi yerlere gelecek."

Milli güreşçi, uzun vadede 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı ve derece elde etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.